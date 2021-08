Tipgever leidt naar identiteit in Arnhems ziekenhuis overleden man

Afgelopen woensdag heeft een tipgever zich bij de politie gemeld omdat hij de man zou herkennen die in de uitzending van Opsporing Verzocht van 24 augustus waar een foto werd getoond van man die in het Gelre Ziekenhuis kwam te overlijden maar waarvan de identiteit niet bekend was.

Onderzoek

'Na onderzoek naar aanleiding van de tip heeft de politie nu de identiteit van de overleden man kunnen vaststellen. Het gaat om een 54-jarige man uit China', aldus de politie.

Geen misdrijf

De man verbleef illegaal in Nederland. Aangezien er geen sprake is van een misdrijf is de politie terughoudend met verdere berichtgeving. Het lichaam van de man wordt overgedragen aan de familie zodat zij waardig afscheid kunnen nemen.

Oproep

De man werd in de vroege ochtend van dinsdag 10 augustus in kritieke toestand binnengebracht op de spoedeisende hulp van het Gelre Ziekenhuis. De man overleed enige tijd later. Op dinsdag 24 augustus werd er een foto van de man getoond in Opsporing Verzocht om zo zijn identiteit te achterhalen. De politie bedankt iedereen voor het meedenken.