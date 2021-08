Mannen opgepakt voor homogeweld

Naar aanleiding van ongeveer tien meldingen van homogeweld in de afgelopen maanden vanaf de betreffende ontmoetingsplek, was de politie donderdagavond daar in burger aanwezig. Het doel was niet alleen preventief toezicht houden, maar ook informatie verstrekken aan en ontvangen van bezoekers. Daarvoor was ook een vertegenwoordiger van Roze in Blauw, het politienetwerk voor de LHBTI-gemeenschap, aanwezig, die contact legde met aanwezige mannen.

Op heterdaad gepakt

In de loop van de avond verscheen een auto op de locatie, waaruit drie mannen stapten die de bosjes inliepen. Enige tijd daarna kwam er een melding bij de meldkamer binnen dat een bezoeker van de MOP zojuist mishandeld was. De vermoedelijke daders bleken de drie mannen die eerder uit de auto waren gestapt. Zij konden vervolgens ter plekke worden aangehouden door geüniformeerde agenten die intussen waren gewaarschuwd. Eén van de verdachten probeerde er nog te voet vandoor te gaan, maar werd al snel door de agenten achterhaald en overmeesterd. De verdachten zijn een man van 19 jaar uit Berghem, en twee mannen van 18 jaar uit Herpen. Bij hen en in hun auto vonden agenten onder andere een ploertendoder, wapenstok, pepperspray en een taser. Deze wapens werden in beslag genomen. Het drietal zit vast.

Onderzoek naar eerdere incidenten

De recherche van het basisteam Maas en Leijgraaf doet onderzoek naar deze openlijke geweldpleging, maar kijkt ook of de mannen mogelijk iets met eerdere geweldplegingen te maken hebben. Zij worden daarbij geadviseerd en geholpen door collega’s van het politienetwerk Roze in Blauw. “Mensen uit de LHBTI+ gemeenschap die te maken krijgen met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere strafbare zaken gerelateerd aan hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit kunnen bij ons melding doen als ze het moeilijk vinden om hun verhaal via de gewone meldkanalen te doen“ vertelt politieman Roy van Roze in Blauw. “We kunnen ons voorstellen dat er dus mannen zijn die op deze (of een andere) MOP met geweld te maken hebben gehad, maar dit nog niet bij ons hebben gemeld. Die mannen roepen we met klem op dat alsnog te doen.” Roy benadrukt dat alle meldingen bij Roze in Blauw met de nodige discretie worden behandeld en dat er in overleg met iedere melder wordt gekeken hoe informatie het beste vastgelegd kan worden.