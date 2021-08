Dode bij steekpartij in Arnhem

Een 25-jarige man is overleden nadat hij zaterdagochtend gewond raakte bij een steekpartij in zijn woning. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Rond 10.15 kreeg de politie een melding dat er een ruzie gaande zou zijn in een woning aan de Van Galenstraat. Toen agenten ter plaatse kwamen bleek dat de bewoner neergestoken was en ernstig gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, waar de man is overleden.

In de woning werd ook een verdachte aangetroffen, deze man is aangehouden en wordt nu verhoord over zijn rol bij de zaak.