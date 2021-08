Eisen van Viruswaarheid over coronamaatregelen afgewezen

Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in het kort geding dat de Stichting Viruswaarheid tegen de Staat had aangespannen over alle geldende coronamaatregelen. Volgens Viruswaarheid berusten de maatregelen op wettelijke regels die in strijd zijn met mensenrechten. De stichting vindt dat de maatregelen daarom direct van tafel moeten. Net als de voorzieningenrechter geeft het Haagse gerechtshof Viruswaarheid hierin geen gelijk.