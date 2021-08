Man vernielt ruit en bedreigt agenten in Oudenbosch

Maandagavond kregen surveillerende agenten de melding dat er in Oudenbosch, bij een woning aan de Bornhemweg, een ruit was ingeslagen. Dit zou gedaan zijn door een man, na een ruzie met een vriendin.

Signalement

De agenten gingen ter plaatse en op aanwijzing van buurtbewoners zochten ze de man die mogelijk verantwoordelijk was voor deze vernieling. De getuigen gaven het signalement van de man door.

Agenten met de dood bedreigd

De man werd even verderop aangetroffen. Hij was zichtbaar onder invloed. Bij aanspreken ging hij al enorm tekeer tegen de agenten. Hij schold ze uit, beledigde hen en bedreigde hen zelfs met de dood. De man is aangehouden. Bij zijn aanhouding verzette de verdachte zich flink. Door de agenten moest pepperspray worden gebruikt om de man onder controle te krijgen. Hij is geboeid overgebracht naar een politiecellencomplex. Hij zit op dit moment nog vast en wordt gehoord door rechercheurs.

Bewoonster ook onder invloed

Ook de bewoonster van de woning waar de vernieling was gepleegd is aangehouden. Omdat zij zo tekeer ging en hiermee niet wilde stoppen (ook zij was onder invloed), en het inmiddels al laat op de avond was, is de vrouw aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Zij is zojuist in vrijheid gesteld nadat zij gehoord is door de recherche. Door de agenten is aangifte gedaan van de doodsbedreigingen.