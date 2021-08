Minister Kaag reist dinsdagavond naar regio Afghanistan

Minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag vertrekt dinsdagavond naar de regio Afghanistan vanwege de recente ontwikkelingen in het land. 'De minister bezoekt achtereenvolgens Qatar, Pakistan en Turkije en spreekt daar met collega-ministers over onder meer de mogelijkheden Nederlanders en Afghanen die voor Nederland gewerkt hebben en daardoor gevaar lopen, alsnog in veiligheid te kunnen brengen', zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Evacuatie

Op 1 september is minister Kaag in Doha, Qatar. Van daaruit reist zij door naar Islamabad, Pakistan, en op 2 september naar Ankara, Turkije. De bezoeken staan voor een belangrijk deel in het teken van overleg over wat er nodig is om de Nederlanders en Afghanen die voor Nederland gewerkt hebben en nog niet zijn geëvacueerd, alsnog naar Nederland te kunnen halen.

Veilige vertrekroutes

In dat kader spreekt de minister haar ambtsgenoten over de recente ontwikkelingen, de mogelijkheid van het openhouden van grenzen en het vliegveld van Kabul, het belang van veilige vertrekroutes en mogelijke ondersteuning van deze landen daarbij. Ook zal zij spreken over de toekomstige inzet ten aanzien van Afghanistan en het belang van veiligheid en stabiliteit, zowel in Afghanistan als in de regio.

Inclusief politiek akkoord

Een inclusief politiek akkoord blijft de beste kans bieden op een duurzame oplossing. Ook zal de minister tijdens haar reis aandacht besteden aan steun voor de Afghaanse bevolking, met specifieke aandacht voor vrouwen en meisjes, humanitaire hulp en de migratiesituatie in de regio.

Bijeenkomst met EU

Na haar bezoek aan de regio reist de minister donderdag door naar Slovenië voor een bijeenkomst met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Tijdens deze vergadering zal de focus liggen op Afghanistan. Na het vertrek van de bondgenoten uit Kabul zal nauwe samenwerking tussen de Europese partners hard nodig blijven om burgers uit Europese landen en Afghanen die gevaar lopen in veiligheid te brengen en de bevolking van Afghanistan te ondersteunen.