Traumateam ingevlogen voor onwelwording nabij visvijver in Schijndel

De hulpdiensten werden woensdagmiddag omstreeks 13.10 gealarmeerd voor een medisch incident nabij een visvijver aan de Leemputtenweg in Schijndel. Aldaar was een persoon onwel geworden, gezien zijn toestand werd bijstand gevraagd van het Mobiel Medisch Team.

Honkbalveld

De traumahelikopter landde op een honkbalveld waar op dat moment een kamp gaande was en jongeren hun tenten hadden opgezet. Na de eerste hulpverlening ter plaatse is de persoon onder begeleiding van een trauma-arts per ambulance naar het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis vervoerd. De aankomst en het vertrek van de traumahelikopter op het honkbalveld trok het nodige bekijks.