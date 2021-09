Politie krijgt bijna honderd tips in coldcase Wies Hensen

De politie heeft bijna honderd tips ontvangen in de eerste periode van de campagne rond de coldcase Wies Hensen. 'De komende tijd gaan we druk aan de slag met het onderzoeken van deze tips en de waarde daarvan', zo laat de politie woensdag weten.

Wies Hensen publiekscampagne coldcase

Op dinsdagavond 29 augustus 1989 verdween Wies Hensen uit Budel van de kermis in haar woonplaats. Zij werd de volgende dag dood gevonden in een sloot in Dommelen. Ondanks alle inspanningen van de politie is de dader of zijn de daders nooit gevonden. Reden genoeg voor een grote publiciteitscampagne waarin we een uniek middel voor het eerst hebben ingezet en nieuwe informatie te delen.

Aftrap campagne

De campagne werd vorige week afgetrapt met een uitzending van Opsporing Verzocht en de lancering van het eerste deel van een 4-delige podcast over de zaak. De afgelopen vier dagen stonden we met het Mobiel Media Lab bij de kermis in Budel waar Wies 32 jaar geleden verdween. Bezoekers konden hier de plaats delict, de plek waar Wies Hensen gevonden is, door een VR-bril bekijken.

Eerste resultaat

Honderden mensen bezochten het Mobiel Media Lab en namen een kijkje op de PD. We werden aangenaam verrast door de grote betrokkenheid die er na al die jaren nog blijkt te zijn bij de inwoners van Cranendonck. Ook zijn we blij met de grote bereidheid die er bleek te zijn om informatie met ons te delen.

'Kleien honderd tips'

'In totaal kregen we in deze eerste periode van de campagne een kleine honderd tips binnen. Deze worden de komende tijd door het coldcaseteam onderzocht en op waarde geschat. Het is nog te vroeg om hier definitieve conclusies aan te verbinden, maar we kunnen wel aangeven dat er enkele tips bij zitten die we als ‘zeer interessant’ kwalificeren', aldus de politie.

Tips blijven welkom

Het onderzoek naar de dood van Wies Hensen loopt dus nog volop door en ook de campagne duurt nog even voort. Zo verschijnen de komende weken nog twee afleveringen van de podcast. Tips blijven dan ook welkom. Alle informatie over de coldcase vindt u hier: politie.nl/wieshensen