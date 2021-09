Minderjarigen mishandelen vrouw en stelen haar auto

Op donderdag 2 september 2021 om 1.40 uur kreeg een surveillance-eenheid een melding uitgedeeld in Oosterhout. Onderweg naar die melding zagen de agenten dat er op een rotonde in de Bredaseweg een auto met stadslichten tegengesteld over de rotonde reed. Er werd direct een achtervolging ingezet want de bestuurder ging er met hoge snelheid vandoor in de richting van Teteringen. Het operationeel centrum wist na het doorgeven van het kenteken te vertellen dat de auto eerder die avond was gestolen bij een jeugdinrichting in Ossendecht. De eigenaresse van de auto was daarbij mishandeld.

Crash

De achtervolging ging over de Burgemeester Materlaan in de richting van Dorst. Bij een viaduct over de snelweg ging het mis. Na het viaduct maakt de weg een haakse bocht. De bestuurder verloor daar de macht over het stuur en crashte tegen een lantarenpaal. Een agent zette zijn surveillanceauto tegen de gestolen auto om verder rijden te beletten. Daarbij raakte de politieauto beschadigd. In de auto bleken drie minderjarige jongens (14,15 en 16 jaar) te zitten die woonden in de jeugdinrichting. Het drietal is aangehouden de beschadigde auto is in beslag genomen.