Politie zoekt boodschappentas in onderzoek ernstig geweldsincident Lemmer

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft de politie een 30- jarige man uit Lemmer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ernstig geweldsincident. 'Het incident vond dezelfde nacht plaats in een woning aan de Parkstraat', zo meldt de politie zaterdag.

Politie zoekt boodschappentas

'Het slachtoffer, een 75-jarige man, raakte hierbij ernstig gewond. 'We doen onderzoek en zijn op zoek naar getuigen, camerabeelden en een boodschappentas met daarin een aantal flesjes', aldus de politie.

Melding mishandeling man

Op vrijdag 3 september 2021 tegen 00:30 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat een 75-jarige man in een woning aan de Parkstraat was mishandeld en daardoor ernstig gewond was geraakt. Ter plaatse gekomen hulpdiensten ontfermden zich over het slachtoffer en een onderzoek werd gestart. De gewonde man werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht voor medische zorg.

Geld geëist

Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer rond middernacht over de Parkstraat naar huis liep. Bij zijn woning aangekomen opende hij de deur en toen kwam er een man met hem mee naar binnen. Binnen eiste de man geld, maar kreeg dit niet van het slachtoffer. Vervolgens werd de 75-jarige man zwaar mishandeld. De dader verliet de woning en het slachtoffer bleef ernstig gewond achter in de woning.

Man aangehouden

Kort na de melding, tegen 01.00 uur werd in Lemmer een 30-jarige man uit Lemmer aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij dit geweldsincident. De man zit vast.

Lidl tas

De politie verricht onderzoek naar dit ernstige geweldsincident en de politie is specifiek op zoek naar een plastic boodschappentas met daarin een aantal flesjes. Deze plastic tas is voorzien van het logo van de Lidl. Heeft u deze tas met inhoud in de omgeving van de Parkstraat gezien of gevonden neem dan contact op met de politie.

Getuigen

Daarnaast komt de politie graag in contact met mensen die in de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 september in of in de omgeving van de Parkstraat iets hebben gezien of gehoord dat met deze zaak te maken kan hebben. De politie komt ook graag in contact met mensen uit de omgeving die mogelijk camerabeelden hebben, bijvoorbeeld van een deurbelcamera. Ook als u andere informatie heeft die met deze zaak te maken kan hebben, vraagt de politie u om contact op te nemen.