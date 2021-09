Overleden 56-jarige man aangetroffen in parkje Den Haag

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft de politie rond 00.20 uur een overleden man aangetroffen in het parkje aan de Lijnbaan in Den Haag. Dit meldt de politie zaterdag.

Misdrijf niet uitgesloten

'Het politieonderzoek is in volle gang, een misdrijf wordt niet uitgesloten', aldus de politie. Het rechercheteam zoekt getuigen die tussen donderdagavond 20.30 uur en vrijdag 3 september 01.00 uur in de omgeving van het parkje en/of de bosjes aan de Lijnbaan iets hebben gezien of gehoord.

Parkje

De man werd in de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 september rond 00.20 uur aangetroffen in het parkje aan de Lijnbaan. Uit onderzoek blijkt dat het gaat om een 56-jarige Hagenaar. Direct startte een team grootschalige opsporing (TGO) onder leiding van de officier van justitie een onderzoek naar het overlijden van de man.