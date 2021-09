Geen subsidie voor Het Loo als koning gebied blijft afsluiten

Vanaf 2022 zullen er voor de koning dezelfde regels gelden als voor andere bezitters van landgoederen die subsidie van de overheid ontvangen. Wanneer de koning afziet van subsidie, dan mag hij het landgoed wel afsluiten voor het publiek in een bepaalde periode. De koning ontvangt iedere vijf jaar 4,7 miljoen euro voor onderhoud van het gebied.

Het gebied is normaal van 15 september tot 25 december afgesloten voor het publiek. Dit is al langer een doorn in het ook van natuur- en dierenwelzijnsorganisaties, omwonenden en politieke partijen. Het vermoeden bestaat dat de koninklijke familie het gebied dan gebruikt als jachtgebied, maar dit is nooit bevestigd. De officiële lezing door de regering is dat het binnen de persoonlijke levenssfeer van de koning valt.