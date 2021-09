Vervalser probeerde 'Van Gogh' van 250,- voor 15 miljoen euro te verkopen

Woensdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) in hoger beroep een celstraf geëist van 15 maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk en met een proeftijd van 3 jaar, tegen een man uit Steenwijkerland. 'De man wordt ervan verdacht een vervalsing van een voorstudie van Van Goghs ‘De Oogst’ als authentiek werk te hebben aangeboden aan diverse kunsthandelaren in binnen- en buitenland', zo meldt het OM woensdag.

Documenten vervalst

'Om de echtheid van het doek aan te tonen gebruikte de man vervalste documenten. Hij vroeg een bedrag van 15 miljoen euro voor het schilderij waarvan de taxatiewaarde op 250,- euro ligt', aldus het OM.

'Taxatiewaarde 250,- euro'

'In de kunstwereld gaat veel geld om. Een nieuwe Van Gogh is sensationeel en wereldnieuws. Wat helaas ook regelmatig in het nieuws komt zijn kunstvervalsingen. Het schilderij waar het in deze zaak om gaat is niet echt. De taxatiewaarde ligt thans op € 250,00', zo leidde de advocaat-generaal woensdag het requisitoir in. Een aanzienlijk verschil met het bedrag dat voor het doek werd gevraagd.

Voorstudie

Een commissionair deed eind juni 2015 aangifte van poging tot oplichting en valsheid in geschrifte. Hij had een voorstudie van een Van Gogh aangeboden gekregen. Voor twee kunsthandelaren gold hetzelfde. De man uit Steenwijkerland overhandigde hen ook een authenticiteitsdocument en een brief uit naam van het Van Gogh Museum (VGM). In de brief stond dat het museum het werk toeschrijft aan Van Gogh.

Vervalste documenten

Echter, bij navraag door de commissionair bij het VGM, bleek het om vervalste documenten te gaan. De valse brief bleek een bewerking van een eerder verzonden brief van het VGM waarin het schilderij, na een beoordeling, juist niet aan Van Gogh werd toegeschreven. De kunsthandelaren meldden zich daarop bij de politie. Het museum zelf deed ook aangifte bij de politie in verband met de vervalste documenten, waarbij de naam van het VGM onrechtmatig gebruikt is.

Documenten op computer verdachte

Vanuit verschillende landen is interesse getoond voor het door verdachte aangeboden werk. Bij de verdachte zijn verschillende contracten en versies van contracten tussen hem en potentiële kopers aangetroffen. Dat verdachte stelt geen weet te hebben van de op zijn computer aangetroffen documenten is wat het OM betreft ongeloofwaardig. Verdachte heeft immers na de conclusie van het VMG dat het schilderij geen echte Van Gogh betrof alsnog gepoogd het doek als dusdanig te verkopen.

Eerdere veroordeling rechtbank

De rechtbank veroordeelde eerder de verdachte tot een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan drie voorwaardelijk, en een proeftijd van drie jaar. De officier van justitie had een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan vier voorwaardelijk geëist. De verdachte ging tegen die uitspraak in hoger beroep.