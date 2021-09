Drenthe start campagne tegen levensgevaarlijk keren op N-wegen

Iedereen mist tijdens het autorijden wel eens een afslag en rijdt dan dus verkeerd. Zelfs als je de omgeving goed kent of met navigatie rijdt. 'Maar dat betekent nog niet dat je direct moet keren. Zeker niet op autowegen zoals de N34, N381 of N391. Dat is verboden en levensgevaarlijk', zo meldt de provincie Drenthe vrijdag.

Campagne: 'Ben je verkeerd gereden? Neem dan de volgende afslag'

Provincie Drenthe voert nu campagne tegen 'keren op de weg' en roept alle weggebruikers in Drenthe op: Ben je verkeerd gereden? Neem dan de volgende afslag.

Campagne: 'Kalm aan, vlot verder'

De campagneboodschap is onderdeel van de campagne ‘Kalm aan, vlot verder’ en is onder andere te zien via mottoborden langs de N34, N381 en N391 en een actie via Facebook. Met de brede campagne ‘Kalm aan, vlot verder’ vraagt de provincie Drenthe aandacht voor (on)veilig verkeersgedrag op deze autowegen. De campagne richt zich op verschillende thema’s, namelijk afleiding achter het stuur, keren op de weg en inhalen. Wil je meer weten? Kijk dan op: Kalm aan, vlot verder.