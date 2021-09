Kraak snel opgelost

Een kraak bij een boekhandel in Raamsdonkveer waar ook sigaretten verkocht worden is snel opgelost. Na de kraak zagen de agenten twee bekende rijden. In de auto lagen de gestolen sigaretten.

Op zondag 12 september 2021 om 6.15 uur kwam de melding binnen dat er bij een winkel aan de Hoofdstraat een inbraak gepleegd was. Twee verdachten waren daar weggelopen. Meerdere politie-eenheden werden die kant op gestuurd. Eén van de agenten herinnerde zich dat hij eerder die ochtend de auto van een bekende inbreker had zien rijden en gaf dat door aan via de mobilofoon. En op dat moment reed diezelfde auto op de Ottegeerde in Raamsdonksveer met daarachter een politieauto. De bestuurder kreeg een stopteken. In de auto zaten een man en een vrouw en de kofferbak lag vol met sigaretten. De inzittenden van de auto, een 44-jarige man en een 40-jarige vrouw uit Dongen, zijn aangehouden.