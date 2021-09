Van 4 tot 7 jaar cel voor vijf mannen vanwege voorbereiden liquidatie in Berlijn

Vijf mannen van 35 tot 50 jaar zijn schuldig bevonden aan het voorbereiden van een liquidatie die in 2015 in Berlijn had moeten plaatsvinden. 'De rechtbank legde maandag twee van hen een gevangenisstraf op van 7 jaar, twee anderen werden veroordeeld tot 4 en 5 jaar cel. Een vijfde verdachte is wel schuldig maar krijgt geen straf opgelegd omdat hij inmiddels in een andere zaak al onherroepelijk is veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf van 30 jaar', zo meldt de rechtbank maandag.

PGP-berichtenverkeer

Met name op basis van PGP-berichtenverkeer stelt de rechtbank vast dat de mannen allemaal nauw betrokken waren bij het voorbereiden van de liquidatie in Berlijn. Vier van hen werkten aan de plannen in Berlijn zelf, de vijfde man leverde zijn bijdrage vanuit Nederland. Hun beoogde doelwit was een man die inmiddels zelf ook tot een lange gevangenisstraf is veroordeeld. De liquidatie mislukte doordat deze man op het geplande moment niet in Berlijn bleek te zijn.

Alternatieve scenario’s niet aannemelijk

De 35-jarige man was als ‘spotter’ aanwezig in Berlijn en gaf via een PGP-telefoon aan anderen door waar het beoogde doelwit zich bevond. Hij moet 7 jaar de gevangenis in. Zijn 38-jarige medeverdachte krijgt eveneens 7 jaar gevangenisstraf. Hij was (één van) de beoogde schutter(s). Zijn verklaring dat hij in Berlijn was in verband met drugshandel, vindt de rechtbank niet aannemelijk.

Straffen

De 44-jarige verdachte in de zaak verklaarde eveneens dat hij in Berlijn was voor een drugsdeal. Ook zouden de plannen voor de liquidatie nep zijn geweest en zou hij het beoogde slachtoffer hebben laten waarschuwen. Ook dit scenario vindt de rechtbank niet aannemelijk. De man krijgt dan ook 4 jaar celstraf. Er kan hem geen hogere straf worden opgelegd omdat hij inmiddels in een andere zaak al is veroordeeld tot 26 jaar cel. Met de 4 jaar cel erbij komt de straf nu uit op het maximum van 30 jaar.

'Safehouse'

Zijn 45-jarige medeverdachte is in een andere zaak ook al tot een gevangenisstraf voor de maximale duur van 30 jaar veroordeeld. Daarom verklaart de rechtbank hem wel schuldig, maar kan hem geen verdere straf worden opgelegd. De 50-jarige man die vanuit Nederland vuurwapens en een ‘safehouse’ regelde voor het team in Berlijn moet voor zijn aandeel 5 jaar de gevangenis in.