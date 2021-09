Zwaar ongeval met gewonde op A58 bij Oirschot

Traumaheli

De hulpdiensten rukten na de melding massaal uit naar de locatie van het ongeval. Daarbij werd ook een Mobiel Medisch Team (MMT) ingezet dat met de traumahelikopter ter plaatse kwam.

Brandweer

De bestuurder van de auto is met hulp van de brandweer uit het voertuig gehaald en vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De precieze oorzaak van het ongeval is niet bekend. De politie is een onderzoek gestart.