Groep van ruim 80 personen aangehouden na binnendringen Apeldoornse slachterij

Zondagavond is een groep van 84 personen een slachthuis aan de Laan van Malkenschoten binnengedrongen in Apeldoorn. 'Binnen maakten zij zichzelf vast en wilden ze niet meer vertrekken', zo meldt de politie maandag.

'Niet vrijwillig vertrekken'

De melding kwam zondagavond rond 22.00 uur. Omdat het om een grote groep mensen ging, waren er veel agenten aanwezig om goed op te kunnen treden. 'Binnen zijn we in gesprek gegaan met de mensen en al snel werd duidelijk dat zij niet vrijwillig zouden vertrekken', aldus de politie.

Actievoerders met 2 bussen naar cellencomplex overgebracht

De politie heeft de grote groep van 84 personen meerdere keren gevorderd om op eigen gelegenheid weg te gaan, maar men bleef toch zitten. Uiteindelijk zijn ze één voor één losgemaakt, uit het pand gehaald en daarna met twee bussen overgebracht naar het politiebureau. Rond 01.15 uur was de situatie terug naar normaal.

Buitenland

In totaal ging het om 84 mensen, allen woonachtig in het buitenland zoals uit Frankrijk, Duitsland, België en Italië. Het ging om een diverse samenstelling van mannen en vrouwen in verschillende leeftijden. Ze krijgen allemaal een strafbeschikking van de politie voor het betreden van verboden terrein.