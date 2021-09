Start La Vuelta: 19 - 21 augustus 2022 in Brabant en Utrecht

Brabants landschap

Op zondag 21 augustus trekken de renners door het Brabantse landschap tijdens de etappe Breda-Breda. La Vuelta Holanda, de start van het wielerevenement in Nederland, wordt voorafgegaan door de ploegenpresentatie op donderdagavond 18 augustus in de binnenstad van Utrecht.

La Vuelta Holanda 2022

De Ronde van Spanje doorkruist volgend jaar maar liefst 34 Nederlandse gemeenten gedurende 3 dagen. De organisatie is in handen van de steden Utrecht, Breda en ’s-Hertogenbosch en de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Stijn Smeulders, gedeputeerde Cultuur, Sport en Erfgoed van de provincie Noord-Brbant: 'Dat is mooi nieuws! Zowel zaterdag 20 augustus als zondag 21 augustus zijn de wielerhelden in onze provincie te bewonderen. Mijn advies: reserveer alvast dat weekend om met je kinderen langs de kant van weg de renners te kunnen aanmoedigen. Het wordt een geweldig feest.'

Sharon Dijksma

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht namens alle publieke partners: 'Geweldig nieuws dat we nu de officiële startdatum weten. We hebben zo lang naar de start van La Vuelta Holanda uitgekeken, nu weten we dat het er écht van gaat komen. Samen met inwoners, ondernemers en onze (internationale) gasten gaan we er een prachtig evenement van maken. De bijzondere band tussen Spanje en Nederland wordt daarmee nog verder versterkt.'

Javier Guillén, directeur van La Vuelta a España

Een mening gedeeld door Javier Guillén, directeur van La Vuelta a España. 'Al bijna 6 jaar werken we de gezamenlijk aan dit project. Ik ben verheugd dat we erin zijn geslaagd om alsnog een start in Nederland mogelijk te maken. Deze maanden van wachten hebben niets veranderd aan de wil om samen te werken, het enthousiasme en de ambitie die we vanaf dag één hebben gestoken in het organiseren van dit evenement; die een mijlpaal zal zijn voor het Spaanse en Nederlandse wielrennen.'

Programma in aanloop

La Vuelta Holanda gaat al veel eerder van start dan augustus 2022. In de doorkomst-gemeenten en op andere plekken in de regio’s worden maanden van tevoren al verschillende activiteiten georganiseerd. Hiermee is La Vuelta Holanda veel meer dan 3 dagen topwielrennen. De Nederlandse organisatie is in gesprek met sportverenigingen, scholen, culturele instellingen en ondernemers om te verkennen welke ideeën deze partijen hebben voor activiteiten rond het internationale wielerevenement in 2022. Er wordt ingezet op de thema’s feest, gezond stedelijk leven en duurzaamheid. Voor de stad Utrecht is het een extra bijzonder jaar; in 2022 wordt namelijk gevierd dat Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over La Vuelta Holanda op www.lavueltaholanda.com.