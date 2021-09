Overleden vrouw aangetroffen in een woning

Rond 10.00 uur deze ochtend kreeg de politie een melding van een verdachte situatie in een woning aan de Valenciadreef in Rotterdam. Agenten troffen daar een overleden vrouw aan en een man. De man is aangehouden en de politie doet verder onderzoek.

Er zijn aanwijzingen dat het slachtoffer, een vrouw, door een misdrijf om het leven is gekomen. De 44-jarige man uit Rotterdam in de woning is daarom aangehouden. Zijn rol en betrokkenheid wordt nu onderzocht.

De Forensische Opsporing heeft sporen veilig gesteld en het onderzoek is in volle gang. Heeft u iets gezien of gehoord wat van belang kan zijn in het onderzoek? Dan komen wij graag in contact met u via onderstaande mogelijkheden.