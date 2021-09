Politie onderzoekt overlijden man

De politie is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Dit rechercheteam doet onder leiding van de officier van justitie onderzoek naar het overlijden van de man. De politie gaat uit van een misdrijf.

Dinsdagavond 14 september, even voor 23.00 uur, werden meerdere meldingen gedaan over twee vechtende personen op een galerij van een flat aan de Lindberghlaan. Toen agenten op de galerij aankwamen, troffen zij daar een man aan. Hij bleek al te zijn overleden. In de omgeving werd direct gezocht naar een verdachte, maar deze werd niet meer aangetroffen. Enkele uren later meldde de verdachte zich aan het hoofdbureau aan de Burgemeester Patijnlaan in Den Haag, waarna hij werd aangehouden.