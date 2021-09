Dode vrouw gevonden in kofferbak van auto

In de kofferbak van een personenwagen die geparkeerd stond op de parkeerplaats van het ZGT ziekenhuis in Almelo, is woensdagmorgen het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. Volgens de politie zou de dood van de vrouw onder verdachte omstandigheden zijn. identiteit

De aandacht op de auto werd getrokken nadat de beveiliging van het ziekenhuis een gewonde man in de auto vond. De gewonde man is in het ziekenhuis opgenomen. Op de vindplaats is een uitgebreid sporen onderzoek gedaan. Tevens zal worden onderzocht hoe de vrouw om het leven is gekomen.

Doorzoeking Zonnebloemstraat

Aan de Zonnebloemstraat in Almelo is de politie een doorzoeking begonnen in een woning. De politie zegt te onderzoeken of de woning iets te maken heeft met de aangetroffen slachtoffers op de parkeerplaats van het ziekenhuis.

Identiteit verdachte en slachtoffer

Boevennieuws meldt dat Floris van V., de gewonde man in de auto, in de behandelkamer zou hebben gezegd dat zijn 57-jarige vriendin Sandra Rozeman in de kofferbak zou hebben gelegen. Buurtbewoners laten aan de website weten dat het stel vaker ruzie zou hebben gehad.