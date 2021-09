Eerste kennismaking met Limpopo wordt neushoornvrouwtje fataal

Donderdagochtend liep een introductie tussen neushoormannetje Limpopo in Wildlands Emmen en twee neushoornvrouwtjes voor één van de twee dames fataal af. Het dier verdronk, na een wilde achtervolging van een kwartier, in een ondiepe waterpoel.

Nieuw neushoornmannetje Limpopo

Neushoorn Limpopo arriveerde begin deze maand in het park en de afgelopen week maakte hij al succesvol kennis met de ruim 2 hectare grote savanne en de verschillende diersoorten, zoals zebra’s, gnoes en giraffes. 'Hierbij is geen enkel probleem geweest en de introductie verliep boven verwachting makkelijk', zo laat het dierenpark donderdag weten.

Spannende introductie

Vandaag stond de meest spannende introductie gepland. Namelijk die van Limpopo met de twee neushoorndames, tevens zussen, Elena en Zahra, met wie hij in de toekomst zou mogen fokken. De drie hebben elkaar achter de schermen wel al kunnen ruiken en zien; in elk hun eigen deel van de stal. 'Met de eerste lijfelijke kennismaking op de savanne zijn wij vanmorgen extra vroeg én voor opening van het park begonnen', meldt het dierenpark.

Achtervolging

Rond 07.45 uur zijn beide dames eerst de savanne opgegaan, waarna even later Limpopo ook het gebied in mocht. Vanaf dat moment werd het onrustig: beide vrouwen schrokken van de man en in plaats van dat zij hem gezamenlijk op zijn plek wezen, gingen ze er juist beiden rennend vandoor. Met als gevolg dat Limpopo de achtervolging inzette. Hij leek met name gefocust op Elena, omdat zij het dichtst bij hem in de buurt liep.

Verdronken in ondiepe poel

Na ongeveer een kwartier leken beide dieren uitgeput. Elena liep richting een ondiepe waterpoel en gleed, waarschijnlijk door haar vermoeidheid, uit. Zij belandde op haar zij in het water en kon slecht overeind komen. Limpopo bleef in haar buurt staan, waardoor de aanwezige dierverzorgers hem direct uit haar buurt gelokt hebben. Helaas kwam deze hulp voor Elena te laat en bleek zij al verdronken te zijn.

Veel impact voor dierenverzorgers

Een introductieproces tussen mannen en vrouwen neushoorns blijft spannend en vaak moet er worden ingegrepen, maar nog nooit eerder is er één dodelijk afgelopen, zo stelt het dierenpark. Uiteraard heeft deze gebeurtenis erg veel impact binnen het team van dierverzorgers in WILDLANDS. Wat het voor het fokprogramma in het park betekent, is nu nog niet duidelijk.