Brandweer krijgt melding stier in het water maar van echte nood is geen sprake

Zondagochtend werd rond 08.30 uur de brandweer gealarmeerd voor een dier in nood in rivier de Dommel nabij de Dommeloord in Boxtel.

Geen direct gevaar

Een stier stond met vier poten in het water maar er was geen direct gevaar. Het beest trok veel bekijks van voorbijgangers terwijl het rustig aan het eten was van het jonge groen aan de oever van de rivier.

Eigenaar op de hoogte gesteld

Omdat de brandweer niets kon betekenen keerde zij terug naar de kazerne. Dit gold ook voor de agenten van een politie-eenheid die ter plaatse was gekomen. Na overleg met de brandweerlieden maakten de agenten ook rechtsomkeert. De eigenaar van de stieren in de wei langs de Dommel werd wel in kennis gesteld.