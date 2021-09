Holocaust Namenmonument met 102.220 namen door koning onthuld

Koning Willem-Alexander heeft zondagmiddag 19 september het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam onthuld. Het monument herinnert aan de 102.000 Nederlandse Joden en 220 Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen en vermoord. Minister-president Rutte hield een toespraak. Tevens was ook staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwezig bij de onthulling.

102.220 stenen met 102.220 namen

Het monument is een initiatief van het Nederlands Auschwitz Comité en bestaat uit 102.220 stenen waarop de naam, geboortedatum en leeftijd van de Nederlandse Holocaustslachtoffers zijn gegraveerd. Deze mensen zijn tussen 1940 en 1945 vanuit Nederland, of als Nederlandse Joden, Sinti en Roma woonachtig in het buitenland, vervolgd en gedeporteerd, in naziconcentratie- en vernietigingskampen vermoord of omgekomen door honger en uitputting tijdens transporten en dodenmarsen.

לזכר

Het monument, een ontwerp van architect Daniel Libeskind, omvat de vier Hebreeuwse letters לזכר die vanuit de lucht gezien de betekenis van het woord ‘in memoriam’ of 'ter herinnering' vormen. Boven de muren zijn vier objecten van spiegelend roestvrij staal in de vorm van de letters, bedoeld om het ruisen van bomen te reflecteren.

Minuut stilte

De bijeenkomst startte met toespraken van voorzitter Jacques Grishaver van het Nederlands Auschwitz Comité, de minister-president, de burgemeester van Amsterdam en de architect. Tevens was er muziek, gebed en een minuut stilte.

Opening

Vervolgens opende de koning samen met de heer Grishaver het Namenmonument door – naar Joods gebruik – een steen te leggen bij de verklaringswand. De koning en de minister-president hielden vervolgens gesprekken met overlevenden van de Holocaust en nabestaanden.