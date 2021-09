Broers krijgen jarenlange celstraffen na deelname aan terroristische organisatie

Maandag heeft de rechtbank Rotterdam twee Syrische broers, van 35 en 44 jaar oud, veroordeeld voor hun leidinggevende rol binnen de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra in Syrië in de periode 2011 -2014. Dit meldt de rechtbank Rotterdam maandagmiddag.

Aanslagen tegen regime Assad

Deze organisatie maakte zich schuldig aan aanslagen gericht tegen het regime van president Assad. Daarbij werden mensen die voor dat regime werkten gemarteld en vermoord. Ook vielen er onschuldige burgerslachtoffers. Mede door toedoen van deze organisatie is de hele Syrische samenleving in die periode volkomen ontregeld geraakt en zijn vele mensen op de vlucht geslagen.

Afgeluisterd

Beide broers waren daarna naar Nederland gekomen en hadden inmiddels asiel gekregen, een van hen met een vals paspoort. Voor het bezit hiervan wordt hij nu ook veroordeeld. Een van de broers werd echter een aantal jaar geleden herkend door (Syrische) bezoekers in debatcentrum De Balie in Amsterdam tijdens de vertoning van een film over de oorlog in Syrië.

Bij politieonderzoek zijn de beide broers zijn afgeluisterd in hun woningen en in een auto. Op basis van gesprekken die zij daar met elkaar en met anderen hebben gevoerd, op basis van getuigenverklaringen en op basis van onderzoek aan telefoons/computers komt de rechtbank nu tot een veroordeling, ondanks dat de beide broers hun lidmaatschap en een leidinggevende rol binnen Jabahat al-Nusra ten stelligste hebben ontkend.

Gevangenisstraffen

Bij die veroordeling heeft de rechtbank in hun voordeel rekening gehouden met het feit dat de beide broers lang hebben moet wachten op de afdoening van hun strafzaak: zij hebben te lang in onzekerheid gezeten over wat het oordeel van de rechtbank nu precies zou zijn. Zij krijgen daarom allebei drie maanden gevangenisstraf minder dan wanneer de zaak eerder zou zijn afgedaan. Zij krijgen nu een gevangenisstraf van respectievelijk 15 jaar en 9 maanden en 11 jaar en 9 maanden opgelegd. Het verschil in straf tussen de beide broers komt door een verschil in de bewezen feiten en omdat hun leidinggevende rol verschillend van aard en omvang was.