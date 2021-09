Man verzet zich hevig bij aanhouding in Tilburg

Agenten hebben maandag een man aangehouden die zwaar onder invloed van drugs was. De man had iemand een klap gegeven, een auto vernield en zich hevig verzet tegen zijn arrestatie.

De 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft rond 15.45 uur een man geslagen op een terras op de Heuvelring. Het slachtoffer is een horecazaak ingelopen, waarna de verdachte verder loopt. Het slachtoffer volgt hem terwijl hij de politie belt en de locatie doorgeeft. Onderweg vernielt de verdachte een autospiegel. Ook knuffelt hij willekeurige mensen op straat.

Op het NS-plein blijft hij staan en kwam politie ter plaatse. Zij spreken de man rustig aan, de man wordt echter uit het niets agressief richting de agenten. De verdachte verzet zich hevig tegen zijn aanhouding, ondanks de pepperspray die de agenten gebruiken. Hij heeft de agenten meerdere keren geslagen, een van hen heeft vuistslagen op het hoofd gekregen en is in de bosjes geduwd. Agenten hebben ook de wapenstok gebruikt om de verdachte onder controle te krijgen. Ondertussen komen ook andere agenten ter plaatse en lukt het om de agressieve verdachte onder controle te krijgen en te boeien.

Hij is meegenomen naar een politiecel. Uit onderzoek bleek dat de verdachte onder invloed was van drugs. Twee agenten zijn gewond geraakt, een van hen is behandeld in het ziekenhuis.