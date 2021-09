Politie Den Haag houdt op Prinsjesdag man met zwaard en man met gasmasker aan

Dinsdag heeft de politie in Den Haag tijdens Prinsjesdag vier personen aan voor het verstoren van de openbare orde. 'Eén daarvan had een zwaard bij zich, de ander een gasmasker en helm. Verder hielden agenten twee personen aan die zich niet konden legitimeren', zo laat de politie dinsdag weten.

Totaal 6 aanhoudingen

Ervoor zorgen dat Prinsjesdag ordelijk, veilig en waardig verloopt, is niet alleen een taak van de politie. Dat doet de politie samen met hulp van partners, zoals de gemeente Den Haag en de Koninklijke Marechaussee. De voorbereidingen beginnen al maanden van tevoren, dat werd dinsdag 21 september in het Haagse straatbeeld zichtbaar. Agenten hielden in totaal zes personen aan. Er is een proces-verbaal tegen hen opgemaakt.

Demonstratie op het Plein

Naast een tweetal aangemelde demonstraties 's ochtends op het Plein en bij het (tijdelijke) gebouw van de Tweede Kamer, verzamelde zich later in de middag op het Plein nog een groep demonstranten. Zij hadden de demonstratie niet vooraf aangemeld, maar hebben toch de mogelijkheid gekregen om kort te demonstreren. Daarna is de groep door agenten begeleid naar de demonstratielocatie aan de Koekamp. Hierbij hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan.