Flinke ravage na eenzijdig verkeersongeval

De hulpdiensten werden woensdagmiddag omstreeks 17:30 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Rembrandtlaan in Veghel. Aldaar was een automobilist door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloren, raakte een verkeersbord en kwam vervolgens tegen een boom tot stilstand.