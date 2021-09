Cel en behandeling voor explosies bij politiebureau en bedreiging Mark Rutte

De verdachte stak in april jl. twee keer, enkele uren na elkaar, zwaar vuurwerk af bij het politiebureau in Helmond. Hij gooide eerst één zogeheten cobra op een auto die op de binnenplaats van het politieterrein stond. Hierdoor werd de personenauto beschadigd. Een paar uur later ging de man terug naar het politiebureau en liet daar een cobra ontploffen bij de toegangspoort.

In diezelfde periode stuurde de verdachte meerdere e-mails naar het ministerie van Justitie & Veiligheid, met daarin bedreigingen aan alle overheidsambtenaren. Ook stuurde hij een bericht naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. In die e-mail dreigde hij een raketwerper af te vuren op demissionair minister-president Mark Rutte.

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte zich schuldig maakte aan een aantal ernstige delicten. Hij mag van geluk spreken dat er geen personen gewond zijn geraakt door het afsteken van de cobra's. Volgens een klinisch psycholoog is er bij de verdachte sprake van ADHD, een periodiek explosieve stoornis en een antisociale persoonlijkheidsstoornis met paranoïde trekken. Aan de deels voorwaardelijke celstraf koppelt de rechtbank een aantal bijzondere voorwaarden. Zo krijgt hij een meldplicht bij de reclassering, moet hij zich klinisch laten behandelen in een zorginstelling en aansluitend moet hij meewerken aan een ambulante behandeling. Ook mag hij geen alcohol en drugs gebruiken.