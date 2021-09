Politie houdt 9 mannen aan in Eindhoven om voorbereiden terroristisch misdrijf

ISIS

'De verdachten zijn 18 tot 31 jaar, hebben de Nederlandse nationaliteit en zouden sympathiseren met het jihadistisch gedachtengoed van ISIS. Acht van hen zijn geboren in Nederland, één van hen is geboren in Afghanistan. Zij worden ook verdacht van deelname een terroristische organisatie', aldus het OM.

Informatie van AIVD

Het Landelijk Parket van het OM en de Landelijke Recherche zijn deze zomer een onderzoek gestart met informatie van de AIVD. Bij de doorzoeking van de woningen van de verdachten is beslag gelegd op een groot aantal gegevensdragers. Daarbij zijn geen wapens of explosieven aangetroffen.

Rechter-commissaris

De verdachten zijn vrijdag door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam om de rechtmatigheid van hun aanhouding te toetsen. Zij zitten in alle beperkingen en mogen alleen met hun advocaten contact hebben. Het opsporingsonderzoek is in volle gang en richt zich op het verkrijgen van zicht op de mogelijke plannen en bedoelingen van de verdachten.