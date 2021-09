Geef gebruikt een kans!

Het blijvende produceren en consumeren van goederen en diensten is op termijn niet meer houdbaar. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven en mensen die dit inzien. Duurzaamheid speelt steeds vaker een belangrijke factor in het doen en laten. Een specifieke vorm hiervan is circulariteit, het hergebruiken van materialen, grondstoffen en producten. Doordat de levensduur verlengd wordt, levert dit een behoorlijke milieuwinst op. Hoe kunnen zowel particulieren als bedrijven circulariteit toepassen?

Als particulier kiezen voor gebruikte artikelen

‘Als ik iets nodig heb, dan koop ik het toch gewoon in de winkel of bestel ik het online?’ Het deel van de mensen dat met een voortdurend groeiende welvaart na de Tweede Wereldoorlog is opgegroeid, wordt steeds groter. Ze kennen niets anders dan de consumptiemaatschappij, waarin het draait om ‘kopen, kopen, kopen’ en ‘meer, meer, meer’. Intussen wordt echter steeds duidelijker dat deze filosofie niet langer opgaat.

Had je vroeger een product dat je niet meer gebruikte? Dan gooide je het weg of bracht je het naar het afvalstation. Als het nog om iets moois ging, vroeg je misschien of iemand in je kenniskring het wilde hebben, hing je een briefje in de supermarkt op of bracht je het naar de kringloopwinkel. De ontwikkeling van internet heeft het ruilen of verkopen van tweedehands producten sterk gestimuleerd. Het is dan ook niet gek dat bijvoorbeeld op Marktplaats miljoenen advertenties staan van producten die gratis, of te ruil of te koop worden aangeboden.

Steeds meer mensen zien in dat iets dat zij niet meer gebruiken, wel nog van waarde kan zijn voor iemand anders. En dat is dus ook precies waar het bij circulariteit om draait: omdat iets hergebruikt kan worden, moet het niet gezien worden als waardeloos. Dingen die prima tweedehands kunnen worden gekocht zijn bijvoorbeeld auto’s, fietsen, interieurartikelen, kinderkleding en meer.

Zo kunnen bedrijven circulariteit toepassen in de bedrijfsvoering

Ook bedrijven kunnen het hergebruik van producten op diverse manieren implementeren. Zo is circulair bouwen nog een relatief begrip, maar zal het in de toekomst bij het bouwen van bedrijfspanden steeds meer de norm worden. Ook bij de inrichting van een bedrijfspand kun je als bedrijf steeds vaker bewust kiezen voor gebruikte of tweedehandse producten. Denk bijvoorbeeld aan tweedehands kantoormeubilair of gebruikte opslag- en transportmaterialen (onder andere verkrijgbaar bij Kruizinga).

De voordelen van producten hergebruiken

Het kopen van tweedehands producten heeft diverse voordelen. Zowel voor particulieren als voor bedrijven geldt dat ze het milieu minder belasten en dat gebruikte artikelen voordeliger zijn in de aanschaf. Daarnaast kun je als particulier nog wel eens pareltjes tegenkomen. Of aan iets komen dat niet meer gemaakt wordt zoals een ouderwets serviesonderdeel. Daarnaast geef je er een signaal mee af aan de kinderen en anderen in je omgeving. Vertellen over je positieve ervaringen met het kopen van tweedehands artikelen kan zomaar iemand anders aansporen hier ook eens voor te kiezen. Bij bedrijven speelt tot slot ook dit signaal mee. Een duurzame bedrijfsvoering is tegenwoordig immers soms verplicht, wil je bepaalde klanten kunnen aantrekken.