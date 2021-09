Busje aan de kant gezet, laadruim vol vaten

LFO

Brandweerlieden controleerden deze maar van een lekkage was geen sprake. LFO onderzoekt momenteel welke stoffen er in de jerrycans en vaten zit. Het busje viel op toen de brandweer doende was met het achterhalen van een vreemde lucht op bedrijventerrein Ladonk in Boxtel. Of het een met het ander te maken heeft wordt nader onderzocht. De Mijlstraat is lange tijd afgesloten geweest. Momenteel is het nog wachten op een gespecialiseerd bedrijf die de vaten komt afvoeren. De politie bewaakt het geheel.