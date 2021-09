Man (73) uit Apeldoorn mogelijk betrokken bij hulp bij zelfdoding

Woningen doorzocht

'In de woning van de man heeft dinsdag 28 september een doorzoeking plaatsgehad. In het kader van hetzelfde onderzoek is dinsdag ook elders in het land een woning doorzocht', aldus het OM. Volgens de NOS zou het gaan om de voorzitter van de Coöperatie Laatste Wil. Deze coöperatie vindt dat mensen het recht hebben om zelf te beslissen over hun eigen leven en dood.

Criminele organisatie

De man wordt door het OM concreet verdacht van deelneming aan een criminele organisatie die als oogmerk heeft het plegen en/of beramen van het misdrijf hulp bij zelfdoding. Van een criminele organisatie is kort gezegd sprake als twee of meer personen zich in een gestructureerd en duurzaam verband bezighouden met het plegen van misdrijven en/of het beramen ervan.

Informatie

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.