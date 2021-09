Rechtbank: 10 jaar en TBS voor Nijmeegse kindersekstoerist (70)

De rechtbank Rotterdam heeft donderdag in een omvangrijke zedenzaak 10 jaar gevangenisstraf en TBS opgelegd aan een 70-jarige man uit Nijmegen. Het vonnis is conform de strafeis van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) van 7 september jl. Het OM eiste die dag in de zaak, getiteld 26Crapo, 10 jaar met aftrek van de voorlopige hechtenis en TBS met dwangverpleging tegen de Nijmegenaar.

Internationaal netwerk van pedoseksuelen

De rechtbank oordeelt, in lijn met het OM, dat de man, deel uitmakend van een internationaal netwerk van pedoseksuelen, ontucht heeft gepleegd met dertien verschillende minderjarige jongens in diverse buitenlanden. In meerdere gevallen ging dat gepaard met seksueel binnendringen van het lichaam en vervaardiging en uitwisseling van kinderpornografische afbeeldingen.

Het gaat om de periode 2004 tot en met 2010 in vijf verschillende landen: Vietnam, Sri Lanka, Crimea/Oekraïne, Moldavië en India.

De rechtbank volgt de vaststelling van geestelijk deskundigen dat bij de Nijmegenaar sprake is van een pedofiele stoornis. Er is recidivegevaar en daarom moet de maatschappij worden beschermd. Onder meer door middel van oplegging van de TBS-maatregel. Zo staat te lezen in het vonnis van de rechtbank. “Op geen enkele manier is gebleken dat hij inziet dat zijn gedrag schadelijk is voor de jonge kinderen die het slachtoffer van zijn handelen zijn geweest. Hij praat zijn eigen gedrag goed onder het mom van culturele verschillen en legt de verantwoordelijkheid voor eventuele schade bij de slachtoffers neer bij de omgeving van het slachtoffer.”

Als gelijkgestemden bleken de pedoseksuelen elkaar te hebben gevonden in het afreizen naar veelal Aziatische landen waar ze hun focus op maar één ding lag: met zo veel mogelijk jonge jongens seks hebben. En daar ook foto’s van te maken, om er eenmaal weer thuis nog eens van te kunnen nagenieten. Onderling communiceerden zij regelmatig via versleutelde PGP-berichten. Ook werden gedetailleerde reisverslagen bijgehouden.

Niet zelden zorgde de Nijmegenaar ervoor dat de familie van zo’n jongetje financieel afhankelijk van hem werd. Hij leende hen geld en logeerde in ruil daarvoor bij hen. Ook bood verdachte cadeaus aan, zoals T-shirts of digitale gadgets, mochten de jongetjes games spelen op meegebrachte devices of maakte hij uitstapjes met hen naar bijvoorbeeld het strand een pretpark of zwembad. Zo werd de minderjarige volledig klemgezet.

Onderzoek gaat verder

De Nijmegenaar werd eerder veroordeeld. In 2002 is hij veroordeeld voor ontucht met een 7-jarig jongetje en in 2012 voor bezit van kinderporno. In 2003 is hij door de rechtbank Arnhem vrijgesproken van het bezit van kinderporno, maar deze zaak heeft destijds wel tot zijn ontslag bij zijn werkgever geleid. Verdachte heeft hierbij een ontslagvergoeding van 80.000 euro meegekregen. Van die ontslagvergoeding blijkt hij op reis te zijn gegaan.

Op 17 oktober 2019 wordt hij opnieuw in verband gebracht met pedoseksuele delicten. Toen is onderzoek 26Crapo gestart. Op drie momenten begin februari, maart en april 2020 heeft de politie de woning van de Nijmegenaar doorzocht en diverse versleutelde gegevensdragers in beslag genomen. De man had deze versleutelde devices in zwart folie gewikkeld en verstopt achter de radiator. Op 3 februari 2020 is hij aangehouden en ingesloten.

Onderzoek naar de bij de Nijmegenaar in beslaggenomen devices loopt nog en kan nog leiden tot extra strafbare feiten. Dat betekent dat de hij mogelijk ook op een later moment nog zal worden vervolgd voor andere strafbare feiten, zoals zijn rol op de kinderpornofora en misbruik gepleegd tijdens de meer recente reizen. Er wordt ook onderzoek gedaan in bronlanden, maar hierbij hebben de internationale Covid maatregelen voor veel vertraging gezorgd. Het OM is stellig: “Dit uitstel betekent allerminst afstel, het onderzoek gaat verder.”