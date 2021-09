Nunë en Davit mogen waarschijnlijk in Nederland blijven

Bij beoordeling van het dossier vond de IND dat de familie terug moest naar Armenië omdat enige tijd niet bekend was waar de familie verbleef. Tijdens de zitting werd duidelijk dat er wel degelijk bekend was wat de woon- en verblijfplaats was van de familie.

De vader Tigran laat geëmotioneerd aan RTV Noord weten: 'We hadden dit niet verwacht van de IND. Gelukkig hebben ze hun fout ingezien. Nu wachten we op een nieuwe brief, waar waarschijnlijk in staat dat we mogen blijven.'