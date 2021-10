'Negen terreurverdachten hadden mogelijk Rutte, Wilders en Baudet in vizier'

Vorige week donderdag werden in Eindhoven negen verdachten opgepakt op verdenking van het voorbereiden van en het trainen voor een terroristische aanslag. 'Mogelijk hadden de verdachten demissionair premier Rutte, Geert Wilders en Thierry Baudet in het vizier als doelwit', zo meldt de Telegraaf zaterdag op basis van bronnen rond het opsporingsonderzoek.

Extra veiligheidsmaatregelen

De krant schrijft dat het Openbaar Ministerie (OM) en de politie de dreiging, die van de mogelijke plannen uitgaan, uiterst serieus nemen. Dat zou ook blijken uit de extra veiligheidsmaatregelen die zouden zijn genomen nadat OM en politie de groep in beeld kreeg.

Verdenking deelname terroristische organisatie

De negen verdachten, die donderdag 23 september jl. werden gearresteerd, zijn 18 tot 31 jaar en zouden sympathiseren met het jihadistisch gedachtengoed van ISIS. De verdachten hebben de Nederlandse nationaliteit. Acht van hen zijn geboren in Nederland, een van hen is geboren in Afghanistan. Zij worden ook verdacht van deelname een terroristische organisatie.

Tip van AIVD

Het Landelijk Parket van het OM en de Landelijke Recherche startten deze zomer een onderzoek nadat zij informatie kregen van de AIVD. Bij de doorzoeking van de woningen van de verdachten is beslag gelegd op een groot aantal gegevensdragers. Daarbij zijn geen wapens of explosieven aangetroffen.