Landelijke invallen in witwasonderzoek en belastingontduiking

Overheidsdiensten hebben vrijdag op verschillende plekken in Nederland gezamenlijk invallen gedaan in een onderzoek naar grootschalig witwassen en belastingontduiking. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Vier verschillende bedrijven

'Er zijn aanwijzingen dat er op grote schaal geld wordt witgewassen via verschillende bedrijven, die onder leiding staan van enkele inwoners van de gemeente Maasdriel en de gemeente Meierijstad', aldus de politie. De politie Oost-Nederland heeft drie verdachten aangehouden. Er zijn meerdere verboden wapens aangetroffen, waaronder een vuurwapen en een taser. Er werden meerdere verborgen ruimtes ontdekt.

Oneerlijke concurrentie

In dit onderzoek draait het om grootschalige fraude met de administratie en belastingontduiking. Op die manier ontstaat er een oneerlijke concurrentie positie. Burgemeester Van Kooten van de gemeente Maasdriel: 'Dit soort criminele activiteiten ondermijnen onze samenleving. Daar is geen plaats voor in onze gemeente. Ik juich acties als deze, waarbij we als overheidsdiensten de handen ineen slaan in de strijd tegen ondermijning, dan ook zeer toe.'

Beslag gelegd

Vrijdag werden de invallen gedaan door de Belastingdienst, FIOD, politie, OM in de gemeente Maasdriel en in de gemeente Meierijstad. Samenwerking tussen overheidsdiensten heeft een meerwaarde bij de aanpak van ondermijning en daarvoor is intensief samengewerkt binnen samenwerkingsverband RIEC Oost Nederland.

Belastingdienst

De Belastingdienst heeft in het kader van dit onderzoek vrijdag meerdere deurwaarders ingezet om beslag te kunnen leggen op banktegoeden, een grote hoeveelheid onroerend goed en overige bezettingen van de leidinggevenden. Verder is er op verschillende plekken administratie in beslag genomen. 'Het onderzoek is in volle gang. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten', aldus de politie.