Politie treft twee doden aan in woning in Nijmegen

Zaterdagmiddag rond 13.45 uur kreeg de politie een melding van stankoverlast bij een woning aan de Spieghelhof in Nijmegen. Dit meldt de politie zaterdag.

2 overleden personen in woning

'De politie ging met verschillende collega’s ter plaatse en betraden de woning. Binnen werden twee overleden personen aangetroffen', aldus de politie. De politie heeft de woning afgezet en doet op dit moment onderzoek naar de doodsoorzaak en identiteit van deze twee personen.

Update 17.20 uur

Onder meer rechercheurs en collega’s van de Forensische Opsporing doen onderzoek in de woning. Het vermoeden is dat de twee lichamen al langere tijd in de woning hebben gelegen. 'Dat maakt het onderzoek en de identificatie complexer. Dit zal enige tijd gaan duren', zo laat de politie zojuist weten.