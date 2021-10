Grote politiecontrole parkeerplaats Ooiendonk langs snelweg A2 bij Liempde

Vrijdagavond rond 21.30 uur startte een grootscheepse politie controle op de parkeerplaats nabij Esso tankstation Ooiendonk langs de snelweg A2 bij Liempde. In totaal waren 89 mensen aanwezig, naast de politie was ook de douane aanwezig.

Iedereen van de snelweg geplukt

In principe werd iedereen die van Eindhoven richting 's-Hertogenbosch reed van de snelweg geplukt. Maar wegens drukte mochten sommige weggebruikers hun route vervolgen op de snelweg. Diverse mensen met alcohol op achter het stuur werden er tussenuit gepakt, maar ook werden voertuigen in beslag genomen en personen aangehouden.

Politie vrijwilligers

Deze grote controle was door de politie vrijwilligers in gang gezet. Vanwege deze controle was de verkoop van brandstof en andere artikelen in de tankshop vele malen lager dan op een gewone vrijdagavond, aldus een van de medewerkers.