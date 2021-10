Bewoners geschrokken van over schutting gegooide Cobra die ontploft

Even voor 15.00 uur werden bewoners zondagmiddag van een woning aan de Dorsvlegel in Den Bosch opgeschrikt toen er over de schutting een voorwerp in hun achtertuin werd gegooid dat ontplofte en een steekvlam gaf. De politie werd gewaarschuwd die snel ter plaatse kwam.