NVWA: Strengere maatregelen tegen toename illegale hondenhandel

De NVWA gaat steviger ingrijpen op de illegale import van honden. Dat is noodzakelijk omdat het aantal meldingen over de illegale import stijgt. Vanaf 1 november moeten honden bij verkoop of overdracht in het bezit zijn van een Europees dierenpaspoort. Daarin staat onder andere informatie over de herkomst en vaccinaties van de hond. Alleen erkende dierenartsen kunnen zo’n paspoort bestellen. De NVWA controleert vanaf november op deze nieuwe regels.

De NVWA heeft afgelopen jaar tientallen boetes opgelegd en waarschuwingen uitgedeeld. Daarvoor werden 189 meldingen onderzocht waarbij er bij 154 inspecties daadwerkelijk afwijkingen werden geconstateerd. In 42 gevallen was de rabiësvaccinatie niet in orde, een serieus gevaar voor de volks- en diergezondheid. Twintig keer werd geconstateerd dat er honden zijn ingevoerd zonder hondenpaspoort, waren honden te jong bij de invoer (jonger dan 15 weken) of ontbrak het gezondheidscertificaat. Meer hierover leest u in onze factsheet met resultaten van inspecties bij handelaren, dierenasielen en opvangadressen van gezelschapsdieren.

Juist bij illegale hondenhandel is er minder aandacht voor het welzijn en de gezondheid van het dier. Pups komen vaak onder erbarmelijke omstandigheden ter wereld. Hiermee lopen kopers een groot risico dat hun hond onvoldoende is gesocialiseerd en ziek wordt door gebrek aan vaccinaties.

Nu de coronamaatregelen worden versoepeld, pakt de NVWA ook de fysieke inspecties bij fokkers weer op om te controleren of de regels voor het fokken van huisdieren worden nageleefd. De NVWA let daarbij extra op extreme raskenmerken zoals honden met zeer korte snuiten. Hierover is een informatiepakket voor fokkers en dierenartsen beschikbaar.

Handel via internet

Ook let de NVWA extra op handel op internet, zoals via Marktplaats. Zo moet er verplicht worden ingevuld of een dier gevaccineerd is, of het een rashond is en of een dier gechipt en geregistreerd is. De NVWA heeft afspraken gemaakt met Marktplaats waardoor gegevens van verkopers kunnen worden achterhaald bij een controle of ter voorbereiding van een melding.

Kopers hebben zelf ook een belangrijke rol in het bestrijden van illegale hondenhandel. Ze moeten bij aanschaf van een hond controleren of deze is gechipt, geregistreerd en de juiste papieren heeft. Hiermee worden de ziekte rabiës en een mogelijke quarantaine voorkomen.