'Remkes (VVD) en Koolmees (D66) beoogde nieuwe informateurs'

Eindverslag informateur Remkes

Dinsdag zal de Tweede Kamer in debat gaan over het eindverslag van informateur Johan Remkes (VVD) dat hij afgelopen donderdag aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) overhandigde en waarin hij adviseert om de mogelijkheid tot een kabinet van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie te onderzoeken.

Twee informateurs

Remkes stelde in zijn eindverslag voor om de mogelijkheid tot voortzetting van de huidige coalitie te laten onderzoeken door twee informateurs. Wie die posities in moeten gaan vullen is nog niet bekend maar de namen van Remkes en Koolmees gaan wel rond in Den Haag. De Tweede Kamer beslist uiteindelijk over de aanstelling van de informateurs. Mogelijk wordt er dinsdag in het debat over het eindverslag van Remkes al over gestemd.