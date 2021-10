Man mag van rechter op geen enkel Amsterdams politiebureau meer komen

Agenten geprovoceerd met filmpjes op YouTube

De man stond op een politierechterzitting op verdenking van onder meer belediging van agenten. Hij zou agenten provoceren door ze te filmen en die filmpjes vervolgens, voorzien van de naam van de betreffende agent, op YouTube te publiceren.

Eis OM

De officier van justitie had op zitting een deels voorwaardelijke gevangenisstraf geëist en daarnaast als bijzondere voorwaarde een gebiedsverbod voor alle Amsterdamse politiebureaus. Ook had ze geëist dat de man alle filmpjes met agenten van zijn YouTubekanaal zou verwijderen en dat zijn twee telefoons verbeurd werden verklaard omdat hij daarmee strafbare feiten had gepleegd.

Gebiedsverbod voor alle Amsterdamse politiebureaus

De politierechter veroordeelde de man tot een taakstraf van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf van één maand. Daarbovenop legde de politierechter legde hem conform de eis van de officier een gebiedsverbod op voor alle Amsterdamse politiebureaus. Ook besliste zij dat de twee telefoons verbeurd werden verklaard en dat de man alle beelden waarop agenten staan van zijn YouTube-account moet verwijderen, zoals de officier had geëist.

Naam agenten genoemd in filmpjes

De man stond voor de politierechter voor elf feiten: belediging, vernieling, wederspannigheid, smaad en het overtreden van een gedragsaanwijzing. De man zou bijna dagelijks filmpjes of berichten publiceren waarin hij politiemensen bij naam noemt. De filmpjes zou hij voorzien van allerlei commentaar: agenten wordt verweten corrupt te zijn en ze worden voor van alles en nog wat uitgemaakt. Naar eigen zeggen doet hij dat om ‘misstanden bij de politie aan te kaarten’. Diverse agenten hebben aangifte gedaan en hebben aangegeven dat de teksten van de man hen zeer hebben geraakt.

Grenzen gepasseerd

Vanzelfsprekend is het toegestaan in de openbare ruimte te filmen. De officier op zitting: 'Filmen mag in de openbare ruimte. Van politiemensen vragen we om hiermee om te gaan, we leiden ze hiertoe op. Maar er zijn grenzen tot waar het mag. Die grenzen heeft verdachte echt gepasseerd, door agenten lastig te vallen als ze hun werk uitoefenen, hun privacy te schenden door hun namen op internet te plaatsen, hun gezichten herkenbaar in beeld te brengen en kentekens – zowel zakelijk als privé - te filmen en te publiceren'.

Vordering kosten schoonmaken cel

De man is in de loop van de tijd diverse malen aangehouden. Toen hij een keer werd aangehouden omdat hij voor overlast zorgde, heeft hij in de politiecel geürineerd, dat is ook op camerabeelden te zien. Normaal gesproken geef je dat via de intercom aan en dat wordt geregeld dat je van het toilet gebruik kunt maken. De officier had ook toewijzing van de vordering van de benadeelde partij geëist: de kosten die de politie voor het schoonmaken van de cel had gemaakt. De politierechter wees de vordering toe.