Eis: acht jaar cel voor doodschudden baby

De moeder was die ochtend naar de kapper en vader en dochter waren alleen thuis. Volgens het OM heeft de verdachte de baby kort na het vertrek van de moeder mishandeld. Pas na een half uur belde de vader met 112. Over wat er was gebeurd, legde hij aanvankelijk wisselende verklaringen af. Pas na acht maanden bekende de man dat hij zijn dochtertje door elkaar had geschud totdat ze stil werd.

Volgens de officier van justitie heeft de vader zich schuldig gemaakt aan doodslag en had daarbij ‘voorwaardelijk opzet’. Dat betekent dat hij willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard heeft dat zijn dochtertje door zijn optreden zou komen te overlijden.

“Hij wist dat het schudden van een kindje gevaarlijk en dodelijk kan zijn”, aldus de officier op zitting. “Dat had hij gehoord tijdens de zwangerschap, tijdens de vaderschapscursus en van de verloskundige.” Verder benadrukte de officier dat de moeder die dag niet alleen haar dochtertje verloor, maar eigenlijk haar hele gezin.

De officier van justitie eiste acht jaar cel tegen de vader. De uitspraak is over twee weken.