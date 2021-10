Grote partij van 1.000 kg vuurwerk aangetroffen tijdens doorzoeking

Afgelopen maandagmiddag heeft de politie een 33-jarige man uit Tiel aangehouden na de vondst van circa 1.000 kilo illegaal vuurwerk. 'Het zware, illegale vuurwerk lag opgeslagen in een loods in de gemeente Buren', zo laat de politie donderdag weten

Anonieme tip

Door een anonieme tip kwamen agenten deze loods op het spoor. Zij kwamen direct in actie. Meerdere agenten verzamelden zich, om eenmaal binnen de loods te doorzoeken. Daar troffen zij het zware, illegale vuurwerk aan. Er werd daarnaast ook nog vuurwerk aangetroffen in de auto van de verdachte.

EOD

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse om het vuurwerk te bekijken en in beslag te nemen. Een gedeelte van het vuurwerk is afgelopen week al tot ontploffing gebracht op een daarvoor geschikte locatie onder begeleiding van de EOD.

Aanhouding

De 33-jarige man uit Tiel werd maandag 4 oktober aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De man is inmiddels verhoord en weer in vrijheid gesteld, maar blijft nog wel verdachte in deze zaak. De zaak wordt overgedragen aan het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie en daar wordt bepaald wat de strafeis zal zijn.