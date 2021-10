Energiebedrijf stuurt klanten weg vanwege hoge energieprijs

''Momenteel zijn de energieprijzen historisch hoog en zeer volatiel. De afgelopen weken zijn de energieprijzen in korte tijd meer dan verdubbeld en op dit moment is de prijsontwikkeling nog steeds zeer onzeker. Vanwege bovenstaande ontwikkelingen kunnen we u op dit moment geen verlengingsvoorstel aanbieden. Echter willen wij de suggestie wegnemen dat de leveringszekerheid van energie voor u in gevaar komt.''

DGB Energie zecht dat het staat voor eerlijke energie en vinden het een maatschappelijke zorgplicht om klanten te waarschuwen voor onverwachts grote prijsstijgingen.