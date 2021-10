Ridouan T. kon vanuit EBI communiceren met buitenwereld, advocaat aangehouden

Neef

'De advocaat heeft langere tijd vrije toegang gehad tot zijn neef Ridouan T., hoofdverdachte in het Marengo-proces. Hij is aangehouden tijdens een bezoek aan T. in de EBI. Via deze advocaat heeft T. onbelemmerd met de buitenwereld kunnen communiceren en behield hij de mogelijkheid criminele activiteiten voort te zetten', aldus het OM.

Uitbraak

Volgens het OM komt in de onderschepte communicatie tussen beiden naar voren dat T. vermoedelijk bezig is een gewelddadige uitbraak te organiseren. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat hij op zoek is naar adresgegevens van personeel van DJI. Met het onderscheppen van de boodschapper van T. is naar verwachting een einde gemaakt aan deze vrije communicatie vanuit gevangenschap, zo laat het OM weten.