Verbod op afsteken vuurwerk in Amsterdam

In Amsterdam mag dit jaar met oud en nieuw geen vuurwerk worden afgestoken. Of meedere gemeente volgen?

Voor veel mensen hoort vuurwerk wel echt bij de jaarwisseling en daarom organiseert Amsterdam dit jaar op meerdere plekken in de stad alternatieven: een feestelijke en bijzondere nieuwjaarsviering op het Museumplein en een aantal professionele vuurwerkshows verspreid over de stad.

Meerderheid

Een meerderheid van de Amsterdammers heeft genoeg van de overlast die vuurwerk met zich meebrengt en is voorstander van een afsteekverbod voor consumentenvuurwerk. Daarom heeft de gemeenteraad in het voorjaar van dit jaar besloten om het afsteken van vuurwerk in de stad te verbieden. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is hierop aangepast. De afgelopen jaarwisseling gold vanwege de coronamaatregelen al eenmalig een landelijk afsteek- en verkoopverbod voor vuurwerk.

Of andere gemeente Amsterdam volgen is nog te vroeg. Vorig jaar was het afsteken van vuurwerk in verband met corona verboden in heel Nederland.