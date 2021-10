Gebakswinkel meerdere keren beschoten

Een gebakswinkel op het Poolsterplein is vannacht meerdere keren beschoten. In de nacht kwamen meldingen van knallen, maar zag de politie ter plekke niks. Bij het openen van de winkel vanmorgen zag het winkelpersoneel de kogelgaten in de ruit. De politie doet onderzoek.